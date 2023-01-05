قناة عبرية: تهديد جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنين (صور)

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه تهديدا جديدا في جنين.

وقال المراسل العسكري لقناة كان العبرية روعي شارون: لأول مرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مُسيرة تحلق خلال النشاط العملياتي للقوات في جنين، وهذا يعتبر تهديد جديد يواجه الجيش .

وأشار المراسل إلى أن هناك مخاوف لدى المؤسسة الأمنية من تفخيخ هذه الطائرات مستقبلاً وتفجيرها في قوات الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام قوة اسرائيلية خاصة، مخيم جنين، حيث قام المقاومون بالتصدي لها.

وأكدّت كتيبة جنين في بيان لها، استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، محققةً إصابات مباشرة.

ونهاية الشهر الماضي، نشرت سرايا القدس كتيبة جنين، مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في الشاحنة التي كانت تقل "القوات الخاصة" لـ "جيش الاحتلال".

كما عرضت مشاهد أخرى، لإسقاط مجاهدي الكتيبة "طائرة درون" كانت تستخدمها قوات الاحتلال.