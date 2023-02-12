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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 95

الأحد 12 فبراير 2023 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 95



رام الله/سما/

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 95، بعد وفاة عائلة فلسطينية من أربعة أفراد في كهرمان مرعش في تركيا.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مساء اليوم الأحد، أن عائلة فلسطينية لحقت بركب شهداء الزلزال الكبير، وهم: الأب إياد مصلح الحسين وأطفاله بيسان، ونايا، وعدي إياد، مضيفا أنهم من فلسطينيي سوريا، وقضوا اليوم في كهرمان مرعش.

وكان السفير مصطفى أكد في وقت سابق اليوم وفاة المواطنة فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهما من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

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