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هرتسوغ يستعرض مبادرة لحل أزمة جهاز القضاء: "إسرائيل" على وشك الانهيار

الأحد 12 فبراير 2023 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يستعرض مبادرة لحل أزمة جهاز القضاء: "إسرائيل" على وشك الانهيار



القدس المحتلة/سما/

طرح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأحد، مبادرة لإحداث تغييرات في جهاز القضاء، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضين لخطتها التي تهدف لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وطالب هرتسوغ، وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روتمان، بتعليق العملية التشريعية لخطة الحكومة؛ وعرض مبادرة تشكل أساسا لإطلاق حوار في محاولة للتوصل إلى تسوية.

وفيما شدد هرتسوغ على أن الخطة الحكومية "تثير المخاوف من تقويض النظام الديمقراطي"؛ شملت مبادرته سن "قانون أساس: التشريع" لتحديد آلية سن قوانين أساس وقوانين عادية في الكنيست وإلغاء الرقابة القضائية على قوانين الأساس.

وتضمنت المبادرة تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة بحيث تضم ثلاثة ممثلين عن كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلين يتم اختيارهما بالتوافق بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، بحيث لا تحظى أي جهة بأغلبية تلقائية.

وتشمل مبادرة هرتسوغ تعديلا قانونيا يحد من استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية"، لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن الحكومة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط الذي يحد من نجاعة الجهاز القضائي، في ظل كثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة.

 


وقال هرتسوغ إنه قبل التوصل الى توافق واسع بين الأطراف :"عملت بكل قوتي للحصول على موافقات واسعة. إن فاز طرف واحد فقط، كلنا سنخسر، دولة إسرائيل ستخسر. نحن على وشك الانهيار الدستوري والاجتماعي. في حالات متطرفة من هذا القبيل، أرفض أن أبقى متفرجا".

وطالب هرتسوغ الائتلاف الحكومي بعدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.

بنود مبادرة هرتسوغ:

سن "قانون أساسي: التشريع" لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.


يشمل هذا الاقتراح تعديل آلية سن قوانين الأساس عبر التصويت عليها بأربع قراءات ومناقشات موسعة، وإلغاء الصلاحيات التي تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس؛ على أن يتم قوانين عادية بقرار قضائي يصدر بأغلبية خاصة.


خطة إصلاحية لمعالجة الضغط والعبء الذي تعاني منه المحاكم الجهاز القضائي الإسرائيلي.


تعديل آلية اختياء وتعيين القضاة عبر تغيير تشكيلة اللجنة: سيكون لكل من السلطات الثلاث تمثيل متساو في اللجنة بالإضافة إلى ممثلين مستقلين يعينا بالتوافق بن وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.


التوافق حول آلية تحد من نطاق استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية.

#هرتسوغ #جهاز القضاء الاسرائيلي #حكومة نتنياهو

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