  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الثاني خلال شهر.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبا مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي

الأحد 12 فبراير 2023 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الثاني خلال شهر.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبا مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تدريب عسكري لمقرات القيادة مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي تحت اسم "Juniper Falcon" هو الثاني خلال أقل من شهر.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "المناورة هي جزء من سلسلة تدريبات الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي وتم التخطيط لها كجزء من خطة التدريب لعام 2023".


وأضاف: "سيركز تدريب مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخباراتية واللوجستيات".

وأوضح الجيش في بيان أن التدريب "سيختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة، كما ستعزز العلاقات العملياتية بين كلا الجيشين".


وهذا هو التمرين الثاني المشترك بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية في عام 2023، بعد تمرين "سنديان البازلت" الذي انطلق الشهر الماضي، وكان أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، وهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى إيران وتأكيد قوة تحالفهما، بحسب وسائل إعلام عبرية.


وشارك في تدريب الذخيرة الحية 100 مقاتلة أمريكية مع مقاتلين وقاذفات وطائرات تزويد بالوقود تحلق رفقة 42 طائرة عسكرية إسرائيلية، إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات جورج بوش.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

ارتفاع في سعر صرف الدولار

تعليمات لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا بالعودة في أسرع وقت ممكن

رؤساء الائتلاف الإسرائيلي: أي نقاش لعزل نتنياهو بمثابة "انقلاب عسكري"

"إسرائيل" تقرر زيادة عدد مرات الدخول على تصاريح البحث عن عمل

وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 95

331080175_1688837164928191_9114888542200529331_n

حزن وألم يخيمان على عائلات فلسطينيين من غزة قضوا في الزلزال المدمر

"إسرائيل" تشهد أسبوعا دراميا .. 3 قوانين بالكنيست تشعل مواجهة جديدة

185026

التصعيد أم الهدوء.. ماذا تنتظر غزة لتحديد خياراتها؟

"إسرائيل" تقر مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم