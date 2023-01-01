مباحثات مصرية إسرائيلية عن غاز المتوسط

القاهرة/سما/

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا يوم الأحد في القاهرة، وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتز.

وتناول الطرفان عددا من الموضوعات ومنها زيادة إمدادات منطقة شرق المتوسط عبر تسهيلات الغاز المصرية ومن ثم تصديره لتلبية جانب من احتياجات الطاقة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية.

واستعرض الوزيران ملف تعاون "شيفرون" العالمية مع الجانبين وتنسيقهما المستمر معها من أجل زيادة حجم أعمالها.

وأكد الملا على أهمية ما تحقق في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية مما يفتح الباب أمام المزيد من تحقيق اكتشافات جديدة للغاز بمنطقة شرق المتوسط.

وشدد الوزيران على أن التعاون والحرص عليه هو أحد أهم الأسس الداعمة لتحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وأوضح وزير الطاقة الإسرائيلي أن تواجده في مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، يمثل أول زيارة خارجية له لمصر وأنه منفتح على التعاون في ملف الطاقة بما تمثله من أهمية بالغة ظهرت آثارها جلية خلال الفترة الأخيرة.

وصرح إسرائيل كاتز بأن التعاون يحقق الفائدة للجميع.

وتقام فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.