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الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في جريمة قتل الشاب مثقال ريان

الأحد 12 فبراير 2023 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في جريمة قتل الشاب مثقال ريان



بروكسل/سما/

 أدان الاتحاد الأوروبي قتل المستوطنين للشاب مثقال ريان في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، مساء اليوم الأحد، "يحزننا أن يكون هناك ضحية أخرى لعنف المستوطنين وهو مثقال ريان الذي قتل أمس في قراوة بني حسان. يدين الاتحاد بشدة عنف المستوطنين ويشعر بالقلق لتزايد عدد هجماتهم".

وتابع: "هذا النوع من العنف الذي لا معنى له سيؤجج الوضع المتوتر بالفعل ويجب أن يتوقف، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ويجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وكان الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، قد استشهد مساء أمس، متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين، في بلدة قراوة

#الاتحاد الاوروبي

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