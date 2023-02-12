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طولكرم: التحقيق بوفاة شاب في ظروف غامضة

الأحد 12 فبراير 2023 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: التحقيق بوفاة شاب في ظروف غامضة



طولكرم/سما/

 باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا، بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر24 عاما في بلدة النزلة الشرقية، شمال مدينة طولكرم .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن غرفة العمليات في شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة شاب في منطقة جبلية بمنطقة النزلة الشرقية، وعلى الفور قام قسم الأدلة الجنائية والمباحث العامة ومركز شرطة علار بعمل الإجراءات اللازمة ومعاينة مكان الجريمة .

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة .

#طولكرم

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