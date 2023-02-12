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الخارجية: جريمة إعدام الطفل واكد نتيجة لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب

الأحد 12 فبراير 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: جريمة إعدام الطفل واكد نتيجة لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب



رام الله/سما/

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من جرائمها.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل قصي رضوان واكد (14 عاما)، خلال اقتحامها الهمجي لجنين، واعتبرتها امتدادا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون وجزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع.

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#الخارجية #الشهيد الطفل قصي واكد

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