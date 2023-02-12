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حالوتس: الإصلاحات القضائية قد تقود لتمـرد بالجيش الإسرائيلي

الأحد 12 فبراير 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالوتس: الإصلاحات القضائية قد تقود لتمـرد بالجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

كشف قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، الجنرال دان حالوتس، عن أن التغييرات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الحالية إحداثها في النظام القضائي، من الممكن أن تقود لـ"تمرد الجيش على قرارات المستوى السياسي".

ونقلت القناة 12 العبرية عن "حالوتس" قوله: "إن جنود الجيش وضباطه لن يسمحوا لأنفسهم بأن يتحولوا إلى جيش من المرتزقة يديره ديكتاتور، في إشارة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وأضاف "حالوتس" بحديثه عن الإصلاحات القضائية قائلاً: إنها ستمنح المستوى السياسي حصانة أمام الطعن في قراراته ما يعني خلق نوع من الديكتاتورية وتدمير النظام القضائي".

وبدورها، تقول المعارضة في "إسرائيل" :"إنّ خطة الإصلاحات تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

ويُشار إلى أنه تتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

جدير ذكره أن عشرات آلاف الإسرائيليين، تظاهروا أمس السبت، للأسبوع السادس على التوالي، في مدينة "تل أبيب" ومدن أخرى، احتجاجا على حكومة نتنياهو.

#دان حالوتس

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