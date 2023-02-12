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الاحتلال يتهم جبريل الزبيدي بالتخطيط لتنفيذ عمليات وتورطه باختطاف جثة جندي

الأحد 12 فبراير 2023 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتهم جبريل الزبيدي بالتخطيط لتنفيذ عمليات وتورطه باختطاف جثة جندي



القدس المحتلة/سما/

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جبريل الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي بالتخطيط لتنفيذ عمليات وتورطه باختطاف جثة الجندي الدرزي تيران بيرو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "في ختام عملية مشتركة شارك فيها كلا من الشاباك والمستعربين وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، اليوم بناء على معلومات استخباراتية من الشاباك، تم اعتقال جبريل الزبيدي أحد عناصر التنظيم العسكري في جنين".

وزعم بأن "الزبيدي متورط في نشاط عسكري ضد الجيش والتخطيط لهجمات مسلحة، فضلا عن الاشتباه بتورطه في اختطاف جثة الدرزي تيران بيرو".

#الاحتلال #جبريل الزبيدي #زكريا الزبيدي

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