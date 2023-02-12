الاحتلال يهدم منزلا وحظيرتي أغنام شمال أريحا

أريحا/سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزلا وحظيرتين للأغنام، في قرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين حسن مليحات"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلا مكونا من الأسمنت و"البانل" كان يؤوي المواطن حسن محمد حسين رشايدة، وأفراد عائلته.

وأضاف أن الاحتلال هدم حظيرتين للأغنام تقدر مساحة إحداها بـ 500 متر مربع، والثانية بـ 150 مترا مربعا، تعودان للمواطن محمود محمد خليل مليحات، مشيرا إلى أن البدو في الأغوار الفلسطينية يتعرضون لهجمة مسعورة من الاحتلال تتمثل بالهدم والترحيل وترويع السكان ورعاة الأغنام.

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