أريحا: الاحتلال يقتحم قرية "العوسج" ويوقف العمل بمشاريع زراعية

أريحا/سما/

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، العمل في مشاريع زراعية، بقرية "العوسج" التعاونية الزراعية، شمال مدينة أريحا، واحتجزت جرافات وآليات في المكان.

وقال مدير عام جمعية أريحا التعاونية ومشروع قرية العوسج، موفق هاشم، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الواقعة في مناطق (أ) من مشروع قرية العوسج التابع لجمعية أريحا التعاونية، وأوقفت العمال أثناء عملهم بمشاريع زراعية واحتجزت 3 جرافات وعددا من الآليات الزراعية في الموقع، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر.

وأضاف أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على تلك الآليات بحجة اقترابها من المناطق المصنفة (c) المحاذية للبؤرة الاستيطانية "عومر".

وفي السياق، أشار هاشم إلى توغل المستوطنين في اراضي الأغوار، بحماية ودعم رسمي من قبل حكومة وجيش الاحتلال، وعلى رأسهم المستوطن "عومر"، والذين يحاولون الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية شمال أريحا، رغم أن غالبية هذه الأراضي مملوكة بموجب أوراق ثبوتية للأوقاف الفلسطينية.