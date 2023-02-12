النخالة يبعث برقية تهنئة للرئيس الايراني

غزة/سما/

بعث الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة برقية تهنئة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، مقدماً له وللشعب الإيراني التهاني بمناسبة الذكرى الـ (44) لانتصار الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الاستبداد والتبعية.

ووصف القائد النخالة في برقيته، ثورة الشعب الإيراني بأنها "كانت درة تاج القرن العشرين"، مشيراً إلى "ما رسخته الثورة من معايير إنسانية وأخلاقية افتقدتها السياسية الدولية على مدى قرون طويلة، وما احدثته من تأثيرات إيجابية على المنطقة وشعوبها".

وأشاد القائد النخالة بإنجازات الثورة الإسلامية في إيران على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وبأثرها الكبير والتغيرات التي أحدثتها الثورة لصالح الشعوب المسلمة في المنطقة والعالم، وبشكل خاص تأثيراتها على الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يسجل اليوم أنصع البطولات في مواجهة المشروع الصهيوني المجرم .

وأوضح الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن دعم إيران وتأييدها المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته على كل المستويات، له الدور الأبرز والأهم في صمود شعبنا واستمرار جهاده .

وأكد الأمين العام على أن مقاتلينا الشجعان يثبتون كل يوم رغم التضحيات الكبيرة أنهم الى النصر أقرب من أي وقت مضى، وأنهم ماضون بجهادهم وقتالهم نحو القدس حتى تحريرها.