استشهاد طفل برصاص الاحتلال في جنين

جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد عن استشهاد الطفل قصي رضوان واكد (١٤ عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت المدينة ومخيمها وحاصرت منزل الأسير زكريا الزبيدي في حي الجابريات، واعتقلت شقيقه الأسير المحرر جبريل الزبيدي، وقامت بتحطيم محتويات المنزل، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة.

وأصيب، ثلاثة شبان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه جرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وتم إدخالهما إلى غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، في المدينة.