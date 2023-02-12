تعليمات لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا بالعودة في أسرع وقت ممكن

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية بأن فرق الإنقاذ الإسرائيلية الموجودة في تركيا للمساعدة في إجلاء المصابين من بين الركام جراء الزلزال في تركيا ستنهي مهمتها وستعود إلى إسرائيل على الفور.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية صدرت تعليمات لوفد الإنقاذ التابع للجيش الإسرائيلي في تركيا بالعودة إلى "إسرائيل" في أسرع وقت ممكن بسبب تهديد أمني وشيك ضدهم.

وقالت فرق الإنقاذ عبر "تويتر"،: "إنه نظرًا لتهديد أمني كبير على مهمة الإنقاذ والإغاثة الإسرائيلية في تركيا، ستنتهي مهمة الإنقاذ التابعة لـ United Hatzalah وسيعود فريقنا إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".