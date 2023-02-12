قراصنة يخترقون أنظمة معهد التخنيون الإسرائيلي ويوجهون رسالة للاحتلال

القدس المحتلة/سما/

اخترقت مجموعة قراصنة أنظمة الحاسوب والمعلومات الخاصة بمعهد العلوم التطبيقية - التخنيون الإسرائيلي، وطالبوا بالحصول على فدية مالية مقابل عدم بيع المعلومات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، اليوم الأحد، إن مجموعة الهاكرز "دارك بت"، أعلنت أنها نفذت هجوما إلكترونيا على أنظمة حواسيب معهد التخنيون في حيفا.

وفي وقت لاحق، طالبت المجموعة بفدية مقابل الإفراج عن ملفات ومعلومات، وتقول إنها إذا لم تحصل على الفدية ستعرض المعلومات للبيع.

وأشار موقع "واينت" الإسرائيلي إلى أن مجموعة "الهاكرز" طلبت فدية قدرها 80 عملة "بيتكوين" (أكثر من 1.7 مليون دولار).



وأوضحت مجموعة "دارك بت" في بيان أنه "على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد الإسرائيلي) أن يدفع ثمن الاحتلال وجرائم الحرب ضد الإنسانية وقتل الناس وتدمير مستقبلهم".

وفي بيان "دارك بت" حذّرت السلطات الإسرائيلية من أنه "لديكم 48 ساعة فقط. بعد الموعد النهائي، ستضاف غرامة 30% (على الفدية المطلوبة)، وبعد خمسة أيام، سنعرض المعلومات للبيع".

وأكد معهد التخنيون وقوع الهجوم الإلكتروني على خوادمه، مضيفا أنه يواصل دراسة الموقف ويقوم باختبار أنظمة الكمبيوتر حاليا.

وفي تصريحات للخبير التقني وأحد مؤسسي شعبة الحرب الإلكترونية بجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، د. هارئيل منشاري قال إنه "يجب أن نتذكر أن تخنيون ليس فقط مؤسسة تعليمية ولكن أيضا مؤسسة بحثية، لذلك من الضروري معرفة مدى الضرر وما إذا كانت أنظمة البحث في المؤسسة قد تضررت".

وفي رسالة من معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" إلى الطلاب قالوا إن المعهد بادر إلى قطع الحواسيب عن الإنترنت لكنه طالب بعدم فصل الحواسيب عن الكهرباء، وأما بخصوص الامتحانات الجارية بنفس اليوم (الأحد) فهي جارية كالمعتاد، وبخصوص امتحانات يوم غد وما بعده ستُعمم رسالة أخرى.