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"إسرائيل" تقرر زيادة عدد مرات الدخول على تصاريح البحث عن عمل

الأحد 12 فبراير 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقرر زيادة عدد مرات الدخول على تصاريح البحث عن عمل



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة عدد مرات الدخول للفلسطينيين على تصاريح البحث عن عمل من 15 إلى 20 مرة.

ونقلت مواقع عبرية عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تأكيدها زيادة عدد مرات الدخول المسموح بها في إطار تصريح البحث عن العمل من 15 إلى 20 مرة دخول إلى إسرائيل.

وأضاف موقع القناة السابعة العبرية. أن إصدار التصاريح سيتم بناء على استيفاء المعايير المعمول بها: كأن يكون الفلسطينيون من سكان الضفة، وليست لديهم موانع أمنية، ومن المتزوجين البالغين من العمر 22 عاما أو أكثر، أو العزباء البالغين من العمر 27 عاما أو أكثر.


ونقلت عن رئيسة دائرة العمليات في وحدة تنسيق أعمال الحكومة مالي مئيري: قررنا زيادة عدد مرات الدخول المسموح بها في إطار تصريح البحث عن العمل. وذلك من أجل إتاحة إمكانية العمل في إسرائيل بسهولة وبدون الحاجة إلى السماسرة الذين يقومون بتحصيل رسوم الوساطة خلافا للقانون.

وقالت إن هذه الخطوة من شأنها المساعدة على دفع الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني.

#اسرائيل #الفلسطينيين

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