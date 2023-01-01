  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: "الشرطة البحرية" تُنفّذ عدة مهمات إنقاذ لصيادين داخل البحر

الأحد 12 فبراير 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الشرطة البحرية" تُنفّذ عدة مهمات إنقاذ لصيادين داخل البحر



غزة/سما/

نفذت الشرطة البحرية في المحافظات الجنوبية 9 مهمات إنقاذ للصيادين أثناء عملهم داخل البحر خلال 72 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، نفذت طواقم الدوريات والإنقاذ في محافظة خان يونس 6 مهمات إنقاذ، الخميس الماضي، بعد فتح البحر أمام الصيادين، موضحةً أن عمليات الإنقاذ جاءت بعد تعطل "ماتور" الحركة الخاص بمراكبهم مما أدى لانقطاع سبل خروجهم من البحر.

من جانبها، ذكرت بحرية رفح أنها أنقذت صيادين تعرض مركبهم لعطل مساء الجمعة الماضية في عرض البحر، حيث كثفت جهودها بالبحث عنهم في ساعات الليل، لحين العثور عليهم ونقلهم إلى البر، وسحب مركبهم لمرسى الصيادين.

بدورها، أشارت طواقم الإنقاذ في بحرية الوسطى إلى أنها نفّذت مهمتي إنقاذ مختلفتين إحداهما لمركب مجداف أصابه عُطل في البدن أدى إلى غطسه بالكامل تحت الماء وعلى متنه اثنين من الصيادين قامت بإنقاذهما.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ الثانية تمثلت في إنقاذ ثلاثة صيادين على متن مركب بعد تعطل ماتور الحركة، داخل البحر بفعل شدة التيارات وقوة تلاطم الأمواج عند خروجهم.

يشار إلى أن طواقم الشرطة البحرية تُكثف جهودها وتعزيزاتها على مدار الساعة في شتى محافظات قطاع غزة، فترة المنخفضات، في إطار متابعة أحوال الصيادين داخل البحر حفاظًا على سلامتهم.

#الشرطة البحرية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

الأخبار الرئيسية

جنين : 3 اصابات خطيرة خلال محاصرة منزلا واعتقال شقيق الاسير زكريا الزبيدي

الجهاد الاسلامي : اللعب بالنار مع غزة لن يكون مجانيا والمواجهة ستكون مفتوحة مع الاحتلال

الرئيس عباس : الدول الاستعمارية ارادت التخلص من اليهود في أوروبا باقامة وطن لهم في فلسطين

نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم