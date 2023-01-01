غزة: "الشرطة البحرية" تُنفّذ عدة مهمات إنقاذ لصيادين داخل البحر

غزة/سما/

نفذت الشرطة البحرية في المحافظات الجنوبية 9 مهمات إنقاذ للصيادين أثناء عملهم داخل البحر خلال 72 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، نفذت طواقم الدوريات والإنقاذ في محافظة خان يونس 6 مهمات إنقاذ، الخميس الماضي، بعد فتح البحر أمام الصيادين، موضحةً أن عمليات الإنقاذ جاءت بعد تعطل "ماتور" الحركة الخاص بمراكبهم مما أدى لانقطاع سبل خروجهم من البحر.

من جانبها، ذكرت بحرية رفح أنها أنقذت صيادين تعرض مركبهم لعطل مساء الجمعة الماضية في عرض البحر، حيث كثفت جهودها بالبحث عنهم في ساعات الليل، لحين العثور عليهم ونقلهم إلى البر، وسحب مركبهم لمرسى الصيادين.

بدورها، أشارت طواقم الإنقاذ في بحرية الوسطى إلى أنها نفّذت مهمتي إنقاذ مختلفتين إحداهما لمركب مجداف أصابه عُطل في البدن أدى إلى غطسه بالكامل تحت الماء وعلى متنه اثنين من الصيادين قامت بإنقاذهما.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ الثانية تمثلت في إنقاذ ثلاثة صيادين على متن مركب بعد تعطل ماتور الحركة، داخل البحر بفعل شدة التيارات وقوة تلاطم الأمواج عند خروجهم.

يشار إلى أن طواقم الشرطة البحرية تُكثف جهودها وتعزيزاتها على مدار الساعة في شتى محافظات قطاع غزة، فترة المنخفضات، في إطار متابعة أحوال الصيادين داخل البحر حفاظًا على سلامتهم.