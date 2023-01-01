  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاقتصاد: مساع فلسطينية ليبية لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية

الأحد 12 فبراير 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد: مساع فلسطينية ليبية لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية



رام الله/سما/

 اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ونظيره الليبي محمد الحويج على تعزيز حجم التبادل التجاري بين الطرفين، والعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عُقد على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ (111) على المستوى الوزاري، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأكد عسيلي جاهزية الاستعدادات والترتيبات كافة، من أجل استقبال وفد من رجال الأعمال الليبيين في الأيام القليلة القادمة، في زيارة إلى فلسطين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في الصناعات الغذائية والدوائية، أو الزراعة والمناطق الصناعية، إضافة إلى السياحة.

بدوره، عبر وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج عن تطلعه لتنفيذ زيارة إلى فلسطين في الوقت القريب، من شأنها تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية وتعزيزها بين البلدين.

#فلسطني #ليبيا

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

الأخبار الرئيسية

جنين : 3 اصابات خطيرة خلال محاصرة منزلا واعتقال شقيق الاسير زكريا الزبيدي

الجهاد الاسلامي : اللعب بالنار مع غزة لن يكون مجانيا والمواجهة ستكون مفتوحة مع الاحتلال

الرئيس عباس : الدول الاستعمارية ارادت التخلص من اليهود في أوروبا باقامة وطن لهم في فلسطين

نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم