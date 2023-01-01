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البكري :حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيقل

الأحد 12 فبراير 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري :حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيقل



رام الله/سسا/

 أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ظهر اليوم الأحد، عن أن حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيقل لصالح منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى فلسطين أحمد رضا دميرير، في مقر الوزارة برام الله، لإطلاعه على نتائج الحملة ومدى تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب التركي في هذه المحنة.

وأوضح البكري أن حملة "أغيثوهم" مستمرة في محافظات الوطن كافة، وأنه بعد توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، باشرت الوزارة بتنفيذ الحملة مباشرة.

وأشار البكري إلى الدور التركي الكبير في مساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته بشكل عام، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشكل خاص، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والتطويرية لمناحي الحياة الفلسطينية، ودورها في تعزيز وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم مع حقوق شعبنا وقضاياه العادلة. 

من جهته، ثمّن السفير دميرير هذه المبادرة الإنسانية من الشعب الفلسطيني، ودور وزارة الأوقاف في نجاح الحملة، مؤكداً عمق العلاقة بين الحكومتين التركية والفلسطينية.

#وزير الاوقاف الفلسطيني

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