مصرع سيدة مسنة بحادث سير في جنين

جنين / سما /

لقيت سيدة مسنة تبلغ من العمر 65 عاماً من سكان بلدة كفر راعي مصرعها اثر حادث سير في بلدة كفرراعي جنوبي جنين.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة ، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وقوع حادث سير في بلدة كفرراعي وإصابة سيدة مسنة ، على الفور تحركت قوة من الشرطة وخبراء حوادث السير وطواقم الإسعاف للمكان لمعرفة تفاصيل الحــــــــادث.

وأشار العقيد ارزيقات ان المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع عندما كانت المسنة تجلس بجانب سائق جرار زراعي وسقطت على الارض مما أدى الى اصابتها بإصابات بليغة نقلت على اثرها الى المشفى إلا انها فارقت الحياة نتيجة إصابتها الخطيرة وتم إيقاف السائق حسب الأصول .

وأضاف أرزيقات بأنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل خبراء الحوادث للوقوف على أسبابه .