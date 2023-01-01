  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين : 3 اصابات خطيرة خلال محاصرة منزلا واعتقال شقيق الاسير زكريا الزبيدي

الأحد 12 فبراير 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين : 3 اصابات خطيرة خلال محاصرة منزلا واعتقال شقيق الاسير زكريا الزبيدي



رام الله / سما /

أصيب 3 شبان، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، واندلاع اشتباكات مسلحة، فيما اعتقلت القوات شقيق زكريا الزبيدي، جبريل الزبيدي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن جميع الإصابات في منطقة البطن وهي خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفيات المدينة.

وأفاد مراسلنا في جنين، بأن قوات الاحتلال ووحدات خاصة حاصرت منزل عائلة الزبيدي في حي الجابريات المطل عبر مخيم جنين وهو قيد الانشاء، واعتقلت جبريل محمد الزبيدي (34 عاماً) شقيق زكريا، مؤكداً أن قوات الاحتلال لاتزال متواجدة في جنين ومخيمها.

وقال جمال الزبيدي، إن قوات الاحتلال اعتقلت جبريل خلال تواجده في منزل يعود للعائلة وهو قيد الإنشاء.

#جنين #الاحتلال #زكريا الزبيدي #اقتحام #المقاومة #عائلة الزبيدي

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : اللعب بالنار مع غزة لن يكون مجانيا والمواجهة ستكون مفتوحة مع الاحتلال

الرئيس عباس : الدول الاستعمارية ارادت التخلص من اليهود في أوروبا باقامة وطن لهم في فلسطين

نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم