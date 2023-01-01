جنين : 3 اصابات خطيرة خلال محاصرة منزلا واعتقال شقيق الاسير زكريا الزبيدي

رام الله / سما /

أصيب 3 شبان، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، واندلاع اشتباكات مسلحة، فيما اعتقلت القوات شقيق زكريا الزبيدي، جبريل الزبيدي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن جميع الإصابات في منطقة البطن وهي خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفيات المدينة.

وأفاد مراسلنا في جنين، بأن قوات الاحتلال ووحدات خاصة حاصرت منزل عائلة الزبيدي في حي الجابريات المطل عبر مخيم جنين وهو قيد الانشاء، واعتقلت جبريل محمد الزبيدي (34 عاماً) شقيق زكريا، مؤكداً أن قوات الاحتلال لاتزال متواجدة في جنين ومخيمها.

وقال جمال الزبيدي، إن قوات الاحتلال اعتقلت جبريل خلال تواجده في منزل يعود للعائلة وهو قيد الإنشاء.