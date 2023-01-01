النيابة المصرية تحقق في واقعة النصب على الفنان محمد فؤاد

وكالات / سما /

تحقق النيابة العامة في مصر، في بلاغ تقدّم به الفنان محمد فؤاد، يفيد بتعرضه للنصب من قبل مجموعة من الأفراد، زعموا توظيف أمواله في شركة للاستثمار العقاري.

وقال فؤاد في بلاغه أمام النيابة، إن المتهمين نصبوا عليه في مبلغ يتجاوز 12 مليون جنيه، بعدما نجحوا في إيهامه بإدخاله كشريك معهم في شركة عقارية، مشيراً إلى أنهم حصلوا منه بالفعل على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، واستمروا في مماطلته في سداد المبلغ، ما دفعه إلى تحرير محضر ضدهم.

وأطل فؤاد على شاشة إحدى الفضائيات المصرية؛ ليروي واقعة النصب عليه، قبل أن يعلن عودته مجدداً إلى الغناء بعد فترة توقف طويلة، مشيراً إلى أنه يعدّ سلسلة من الأغاني الجديدة سوف يطرحها تباعاً في الأسواق.