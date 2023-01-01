نقل علا غانم إلى المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في المخ

وكالات / سما /

نُقلت الفنانة علا غانم إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بارتجاج في المخ ونزيف وكسور.

إبنة علا غانم تطلب الدعاء لوالدتها

وكانت كاميليا إبنة الفنانة علا غانم صرحت إلى عدد من المصادر الصحفية بأن والدتها تمكث خلال الفترة الحالية في المستشفى حيث أنها عانت منذ بضعة ايام من آلام في جسدها موضحة بأن والدتها كانت تظن بأن الأعراض التي شعرت بها كانت نتيجة حالة الحزن التي تعيشها إلا أنها عندما تم نقلها للمستشفى اليوم تبين أنها تعاني من كسور مختلفة بالجسد وارتجاج في المخ.

خلافات علا غانم وزوجها

يُذكر أن خلال الأيام الماضية إستمرت الخلافات بين الفنانة علا غانم وزوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب وصلت تلك الخلافات إلى استغاثة الفنانة علا غانم بزوجة الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي، والمركز القومي لحقوق المرأة حتى يتدخلوا لحل أزمتها، بعد أن قالت بأنها تعرضت للطرد من منزلها على يد زوجها، مؤكدة تعرضها وأسرتها للتهديد.