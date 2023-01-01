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لبنانى يمطر منزل حبيبته بالقنابل لرفض أهلها زواجه منها

الأحد 12 فبراير 2023 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنانى يمطر منزل حبيبته بالقنابل لرفض أهلها زواجه منها



وكالات / سما /

"ومن الحب ما قتل" عبارة تنطبق على قصة شاب لبنان أقدم على ارتكاب جريمة مروعة بسبب الحب، بعدما أقدم على حرق منزل فتاة فى بلدة راميا الجنوبية فى لبنان، مستخدما ثلاث قنابل ردا على رفض عائلة الفتاة زواجها منه، مما أدى إلى اندلاع الحريق كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان، وفق روسيا اليوم.

وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وعملت على إخماد الحريق، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالواقعة.

وكان هذا الشاب قد أقدم فى وقت سابق على خطف الفتاة ثم أعادها إلى منزل أهلها، ليتقدم بعد ذلك إلى خطبتها وهو الطلب الذى رفضته العائلة .

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