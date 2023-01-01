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قسم شرطة يطلب أغرب أمر من السكان في أمريكا

الأحد 12 فبراير 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
قسم شرطة يطلب أغرب أمر من السكان في أمريكا



وكالات / سما /

"أضحكونا إلى الحد الذي قد يتسبب في إصابتنا بنوبة قلبية".. هذا ليس طلبا من الخيال لكنه يحدث بالواقع من شرطة موسكو في شمال ولاية أيداهو إلى سكان المدينة الأمريكية طوال شهر فبراير.

وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فإنه في هذا التقليد الغريب طلب قسم الشرطة الأمريكي من سكان مدينة موسكو إرسال بطاقات ملونة على شكل قلوب يدونون فيها ملاحظاتهم على أداء رجال الشرطة بشكل ساخر ورسومات مضحكة.

وأشار قسم شرطة المدينة الأمريكية إلى أنهم تلقوا بالفعل عددا من البطاقات وعملوا على تعليقها بكافة أرجاء قسم الشرطة حيث يقرأها الضباط ويضحكون كثيرا، لدرجة جعلت القسم يصف هذا التقليد بـ "نوبة قلبية" بسبب كثرة الضحك.

احتفال الأزمة القلبية

وعلقت كريستينا بدير، مهاجرة تونسية مقيمة في مدينة موسكو بولاية أيداهو، بإن سكان المدينة يستمتعون بهذا التقليد حيث يقولون كل ما يريدونه لرجال الشرطة بلا قيود أو حرج.

وتابعت المقيمة في مدينة موسكو بالولاية الأمريكية للشبكة العربية: "هذا التقليد بدأه عدد من السكان العام الماضي من تلقاء أنفسهم ثم وجد قبولا واستحسانا لدى رجال الشرطة".

وواصلت كريستينا بدير: "أقام رجال الشرطة هنا احتفالا وعرضوا البطاقات التي تصادف أن أغلبها كانت على شكل قلوب ، كما البعض كان يرسل البطاقات بدون اسمه في البداية، لكن رجال الشرطة شجعوا الناس على كتابة أسمائهم وكل ما يريدونه وتم عرض البطاقات في احتفال العام الماضي".

وأكملت المهاجرة التونيسية: "كان الجميع يضحك لدرجة النوبة القلبية حرفيا، وعمل هذا الحدث على تقريب السكان من رجال الشرطة، وكذلك دمج السكان مع بعضهم البعض بمختلف أصولهم حيث  قسم الشرطة استحسن الفكرة ووصفها باحتفال الأزمة القلبية السنوي وسيكررها في فبراير من كل عام".

وفي ذات السياق، طالب قسم الشرطة بتسخير هذا التقليد لتقديم الدعم لرجال الشرطة المتفانين في عملهم في فبراير من كل عام، حيث ستتم عرض البطاقات في احتفال مع سكان المدينة نهاية الشهر.

#قسم الشرطة #امريكا #السكان #الضحك #رجال الشرطة

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