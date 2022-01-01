  1. الرئيسية
  2. الصحة

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي الكوليرا

الأحد 12 فبراير 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي الكوليرا



وكالات / سما /

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي الكوليرا عالميا "مرتفع للغاية"، حيث تواصل 18 دولة الإبلاغ عن إصابات جديدة من مطلع الشهر، مع توقعات بازدياد الإصابات في الأشهر المقبلة.

وفي نشرة لها، قالت المنظمة: "منذ 16 ديسمبر 2022، عندما نُشرت أول مراجعة للكوليرا في العالم، فإن الوضع العالمي قد ساء".

وأضافت: "بالنظر إلى الوضع الحالي، بما في ذلك الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسّعها الجغرافي، فضلا عن نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تقدّر منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية".

وتحدثت المنظمة عن أن العديد من البلدان "أبلغت عن معدلات وفيات أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة".

في عام 2021، بلغ متوسط الوفيات 1.9% على مستوى العالم و2.9 % في إفريقيا، وهو ما يمثل "تجاوزا ملحوظا" بأقل من 1% و"أعلى معدل تم تسجيله لأكثر من عقد" فيما يحدث اتجاه مماثل في عامي 2022 و2023 حسب الصحة العالمية.

#الكوليرا #منظمة الصحة العالمية #الخطر #امراض #وباء #الاصابات #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : اللعب بالنار مع غزة لن يكون مجانيا والمواجهة ستكون مفتوحة مع الاحتلال

الرئيس عباس : الدول الاستعمارية ارادت التخلص من اليهود في أوروبا باقامة وطن لهم في فلسطين

نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم