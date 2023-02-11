الجهاد الاسلامي : اللعب بالنار مع غزة لن يكون مجانيا والمواجهة ستكون مفتوحة مع الاحتلال

غزة / سما/

قال داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 12/2/2023 ، أن الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي" مفتوح وطويل، والاحتلال يدرك أن اللعب في النار مع غزة لن يكون مجانياً، وأن المقاومة في غزة ستكون في مواجهة مفتوحة مع العدو إذا ارتكب أي حماقة ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني .

وقال شهاب في تصريحات له اليوم "الإسرائيلي" لتوجيه ضربة للقطاع: "نحن نقوم بواجبنا بالدفاع عن أنفسنا وعلى العدو أن يدرك أن "تل أبيب" ستكون تحت نيران المقاومة صواريخها حال نفذ أي عملية اغتيال في القطاع ضد أي من أبناء شعبنا أو القيادات في الداخل أو الخارج .

واعتبر، أن تصريحات الاحتلال بشأن غزة محاولة للهروب من جحيم إلى جحيم، ومحاولة للهروب من جحيم العمليات الفدائية وصلابة المقاومة في الضفة في جنين ونابلس والضفة بالذهاب للمواجهة في قطاع غزة موضحا أن المواجهة مع غزة ستشعل المقاومة في الضفة وغزة ستكون بالمرصاد .