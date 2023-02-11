نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، معتبرا أن من شأنها وقف العمليات المسلحة.

وقال نتنياهو إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) "سيجتمع اليوم من أجل الاستعداد لعملية أوسع ضد منفذي الإرهاب وداعميه في شرقي القدس ويهودا والسامرة"، زاعما أن سيتم شن العملية "من خلال الامتناع قدر الإمكان عن استهداف غير الضالعين".

وأضاف أن "الحكومة ستخول اليوم الكابينيت بتعزيز الاستيطان في بلادنا، الذي يحاول المخربون اقتلاعه".

وتطرق نتنياهو إلى عملية الدهس في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، أول من أمس، معتبرا أن "الرد المناسب على الإرهاب هو بضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا أكثر".

وتابع نتنياهو أن الكنيست سيصادق الأسبوع الجاري على سن مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة في إسرائيل أو الإقامة في القدس المحتلة من أسرى فلسطينيين "وطردهم من الأراضي الإسرائيلية".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قال أمس إنه مصمم على تنفيذ عملية "السور الواقي 2" في القدس الشرقية، إثر انتقادات واسعة تلقاها من داخل الداوئر السياسية الإسرائيلية بعد إعلانه يوم الجمعة عن تنفيذ العملية الأمنية اعتبارا من يوم غد الأحد.



وقال بن غفيرفي تغريدة بحسابه على تويتر: "نحن مصممون على تنفيذ "السور الواقي 2" في القدس"، مضيفا أن من صلاحيات جهاز الشرطة الذي يسيطر عليه "تدمير المنازل غير قانونية، واعتقال أكثر من 150 هدفا ومداهمة المنازل، ووقف التحريض في المساجد".



واعتبر أن "اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) مهم، لكن فرض السيطرة مهم جدا وسأحرص على أن يحدث ذلك".