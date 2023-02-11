  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يزرعون الأشجار في أراضي المواطنين بمسافر يطا

الأحد 12 فبراير 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على زراعة أشجار العنب بأراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل، بغرض الاستيلاء عليها وضمها إلى التجمعات الاستيطانية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور : إن عددا كبيرا من مستوطني "ماعون"، و"خفات ماعون"، و"كرمئيل"، الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، قاموا بزراعة أعداد كبيرة من أشجار العنب على نحو 50 دونما من أراضي المواطنين في منطقة "المرتبة والعين البيضا" بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعدد من العائلات عُرف منها: بحيص، وادعيس، وأبو زهرة.

وأضاف أن الاحتلال، يمنع أصحاب تلك الأراضي من الوصول إليها، منذ فترة طويلة، ويقوم بملاحقتهم، في حين يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم، ويسهّل سيطرتهم على تلك الأراضي وزراعتها، تمهيدا لضمها إلى التجمعات الاستيطانية في تلك المنطقة.

#مسافر يطا #مستوطنون #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

كابينت

"الكابنيت" الإسرائيلي يجتمع اليوم في مكان عملية الدهس بالقدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة

photo_2023-02-11_22-39-34

عرين الأسود تتوعد جنود الاحتلال بضرب أعناقهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم