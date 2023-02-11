مستوطنون يزرعون الأشجار في أراضي المواطنين بمسافر يطا

الخليل / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على زراعة أشجار العنب بأراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل، بغرض الاستيلاء عليها وضمها إلى التجمعات الاستيطانية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور : إن عددا كبيرا من مستوطني "ماعون"، و"خفات ماعون"، و"كرمئيل"، الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، قاموا بزراعة أعداد كبيرة من أشجار العنب على نحو 50 دونما من أراضي المواطنين في منطقة "المرتبة والعين البيضا" بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعدد من العائلات عُرف منها: بحيص، وادعيس، وأبو زهرة.

وأضاف أن الاحتلال، يمنع أصحاب تلك الأراضي من الوصول إليها، منذ فترة طويلة، ويقوم بملاحقتهم، في حين يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم، ويسهّل سيطرتهم على تلك الأراضي وزراعتها، تمهيدا لضمها إلى التجمعات الاستيطانية في تلك المنطقة.