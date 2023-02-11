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بينيت يعترف بتغيير تعليمات إطلاق النار لقتل عدد كبير من الفلسطينيين

الأحد 12 فبراير 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعترف بتغيير تعليمات إطلاق النار لقتل عدد كبير من الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

 اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الأحد، بأنه كان قد أمر بتغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين خلال وجوده في منصبه.

وبحسب بينيت في تصريحات لإذاعة "هانوش أدوم" للمستوطنين المتطرفين - كما ورد في القناة العبرية السابعة - أنه لم يصدر ذلك علنًا، ولم يتحدث عبر الإعلام، ولم يتحدث للضباط بشكل مباشرـ، بل توجه بنفسه سرًا لإحدى القواعد والتقى الجنود والضباط بعد مقتل الضابط نعوم راز في جنين، وتحدث معهم وطالبهم بتغيير تعليمات إطلاق النار.

وقال بينيت: "هذا الإجراء أدى لمقتل عدد كبير من الإرهابيين في عام ونصف من ولايتي". وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه بعد سلسلة الهجمات في بئر السبع والخضيرة وبني براك وإلعاد، بدأ بعملية "كاسر الأمواج" وخلالها نفذت عمليات ناجحة ضد "أعشاش الإرهابيين"، وكانت تنفذ في كل ليلة، وأدت للقضاء على موجة الهجمات في ذاك الوقت.

"القدس" 

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