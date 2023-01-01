اتحاد الكرة يؤجل مباراتين في الممتازة لموعد جديد

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم تأجيل مباراتين في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لموعد جديد بعد طلب شباب رفح في ظل الأزمة القائمة التي طرأت بعد قرار استكمال الدوري بدون جمهور.

وكشف اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة شباب رفح مع شباب خانيونس على ملعب رفح ليوم الثلاثاء، وهو نفس الوقت الذي ستقام فيه مباراة اتحاد خانيونس مع خدمات النصيرات على ملعب خانيونس.

وكانت الجولة انطلقت أول أمس الجمعة بلقاء يجمع شباب الزوايدة والهلال بدون حضور جماهيري وتستكمل اليوم السبت بمباراة خدمات رفح مع شباب جباليا على ملعب رفح.