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اتحاد الكرة يؤجل مباراتين في الممتازة لموعد جديد

الأحد 12 فبراير 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يؤجل مباراتين في الممتازة لموعد جديد



غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم تأجيل مباراتين في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لموعد جديد بعد طلب شباب رفح في ظل الأزمة القائمة التي طرأت بعد قرار استكمال الدوري بدون جمهور.

وكشف اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة شباب رفح مع شباب خانيونس على ملعب رفح ليوم الثلاثاء، وهو نفس الوقت الذي ستقام فيه مباراة اتحاد خانيونس مع خدمات النصيرات على ملعب خانيونس.

وكانت الجولة انطلقت أول أمس الجمعة بلقاء يجمع شباب الزوايدة والهلال بدون حضور جماهيري وتستكمل اليوم السبت بمباراة خدمات رفح مع شباب جباليا على ملعب رفح.

#دوري الممتازة #اتحاد الكرة #شباب رفح #شباب خانيونس #اتحاد خانيونس #خدمات النصيرات

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