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المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن قضية اللاعب محمد أبو ريالة

الأحد 12 فبراير 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن قضية اللاعب محمد أبو ريالة



غزة / سما /

كشفت تقارير محلية، أمس السبت، عن قرار المحكمة الرياضية الفلسطينية بشأن الطعن المقدم من لاعب الرضوان محمد أبو ريالة، بشأن استمرار اللاعب على كشوفات ناديه.

وبحسب التقارير، فإن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو ريالة وتثبيت قرار لجنة الاستئناف والانضباط الصادر مسبقا باستمرار اللاعب على كشوفات ناديه الأم الرضوان.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن قرار المحكمة الرياضية صدر اليوم، بعد عدة جلسات لدراسة الطعن المقدم من اللاعب.​

وبناء على ذلك سيستمر اللاعب على قيود ناديه الرضوان، وستعود أزمة اللاعب من جديد والذي يسعى للخروج من ناديه واللعب في أندية الممتازة

#محمد أبو ريالة #الرضوان #المحكمة الرياضية

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