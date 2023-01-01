  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. الأهلي يخسر برونزية مونديال الأندية بالهزيمة أمام فلامنجو

الأحد 12 فبراير 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الأهلي يخسر برونزية مونديال الأندية بالهزيمة أمام فلامنجو



وكالات / سما /

تلقى فريق النادي الأهلي الخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

تقدم جابرئيل باربوسا بالهدف الأول بالدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء، بعدما سددها على يمين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي بالدقيقة 38 عن طريق ركلة ركنية، لعبها علي معلول على رأس عبد القادر الذي وضعها في المرمى.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي بالدقيقة 58 من زمن المباراة، قبل أن يُسجل أحمد عبد القادر الهدف الرائع بالدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتسيد الأهلي المباراة، حتى حصول خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق الأحمر على الكارت الأحمر، بعد عرقلة مهاجم فلامنجو على حافة منطقة الجزاء.

ونجح بيدر جيليرمي في تسجيل هدف التعادل لفلامنجو بالدقيقة 77 من زمن المباراة، بعد خطأ فادح من محمد الشناوي حارس الأهلي.

واستطاع باربوسا في تسجيل هدف التقدم لفلامنجو بالدقيقة 84 من ركلة جزاء حصل عليها فريقه، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو.

وأضاف جيليرمي الهدف الرابع لفلامنجو من خطأ ساذج من جانب المالي أليو ديانج بالدقيقة 86 لينفرد بالشناوي ويضع الكرة بالمرمى.

#الأهلي #فلامنجو #مونديال الأندية

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

كابينت

"الكابنيت" الإسرائيلي يجتمع اليوم في مكان عملية الدهس بالقدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم