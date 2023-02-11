لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم بأن “سياسة الرد تجاه أطلاق الصواريخ من غزة لم تتغير لكن الظروف لم تسمح بشن هجمات وسنرد في الوقت المناسب”.

من جهتها قالت القناة 14 العبرية ان ” حكومة نتنياهو الحالية تفشل أمنيا وبعد ساعات على إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه الغلاف لم يتم تنفيذ أي هجوم ضد قطاع غزة”.

وقالت الصحيفة“بينما يريد وزير الأمن القومي شن عملية سور واقي 2 شرق القدس إلا أن الحكومة تتبع مع الفلسطينيين سياسة الاحتواء تماما كما فعلت الليلة واحتوت إطلاق الصواريخ على الغلاف ولم ترد”.

وعلقت القناة 12 العبرية قائلة “المعادلة انكسرت على الأقل في الوقت الحالي لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية تقرر عدم مهاجمة أهداف في غزة الليلة ردا على إطلاق الصواريخ على الغلاف".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية مساء السبت صاروخا صوب مستوطنة “ناحال عوز” في محيط قطاع غزة وزعم جيش الاحتلال، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه مستوطنات “غلاف غزة”.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه خلال أسبوعين ونصف فقط أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة 23 صاروخا نحو مستوطنات الاحتلال.

من جانبه كشف وزير المالية الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان مطالبته لحكومته بعدة إجراءات وخطوات ضد قيادة حركة حماس والمنحة القطرية لقطاع غزة.

وطالب ليبرمان بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة حركة حماس، ووقف تمرير الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن (كابينت) الاحتلال يجتمع اليوم برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث عدة خطوات تحضيرية عقب عملية القدس الأخيرة وإطلاق الصاروخ من قطاع غزة والتصعيد المتوقع خلال شهر رمضان.