أوباميانج يُضحي من أجل برشلونة

وكالات / سما /

رفض المُهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب تشيلسي، التخلي عن حلمه بالعودة لفريق برشلونة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن أوباميانج رفض عرضاً من الدوري الأمريكي من أجل مُواصلة مُطاردة حلمه باللعب لبرشلونة من جديد في الميركاتو الصيفي.

ولا يعيش أوباميانج أفضل فتراته على الإطلاق مع تشيلسي، وسيكون رحيله عن قلعة البلوز في الصيف خيارا مُرجحاً.

ولفت التقرير إلى أن الأولوية لدى أوباميانج هي العودة لبرشلونة، وستكون قائمة الخيارات أمامه طويلة ومن بينها خيار الانتقال لميلان أو أتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة قد وافق على بيع أوباميانج لتشيلسي قبل بداية الموسم، وذلك بعد نجاح الإدارة في التعاقد مع المُهاجم البولندي المُخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ويبلغ أوباميانج من العُمر 33 سنة، وينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو 2024.

ولعب النجم الجابوني بقميص البلوز 17 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع هدفاً.

ولعب أوباميانج في صفوف برشلونة بين يناير وسبتمبر 2022، وخاض معهم في هذه الفترة 24 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 13 هدفاً.