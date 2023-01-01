  1. الرئيسية
  2. الرياضة

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد قبل مواجهة السيتي

الأحد 12 فبراير 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد قبل مواجهة السيتي



وكالات / سما /

فشل آرسنال في تحقيق الفوز على ضيفه برينفتورد، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت على ملعب الإمارات، لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعثّر الجانرز في المباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، والثالثة في جميع المسابقات، حيث خسر آخر مباراتين من مانشستر سيتي في كأس الاتحاد، ومن إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وأصبحت صدارة آرسنال مهددة بشكل حقيقي بعد التعادل أمام برينتفورد، لأن مانشستر سيتي سيقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط في حال فوزه اليوم على أستون فيلا، وسيكون أمامه فرصة لخطف الصدارة بفارق الأهداف إن انتصر على الجانرز في الجولة القادمة.

ولم يقدّم آرسنال الأداء المنتظر منه في الشوط الأول، ورغم أن برينتفورد لم يخلق فرص عديدة هو الآخر، لكنه كان الأخطر على المرمى، وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من لقطة.

وتحسّن أداء الجانرز في الشوط الثاني، وأصبح أكثر حدة في العملية الهجومية، وهذا ساعده على تسجيل هدف التقدم عن طريق لياندرو تروسارد بحلول الدقيقة 66، لكن برينتفورد أبى أن يخرج خاسراً من اللقاء، وأدرك التعادل عند الدقيقة 74، بهدف حمل توقيع إيفان توني.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 51، ووسع الفارق مع السيتي مؤقتاً إلى 6 نقاط، كما رفع برينفتورد رصيده هو الآخر إلى النقطة 34 وتراجع إلى المركز الثامن.

#آرسنال #برينتفورد #مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي #البريميرليج

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: سنشنّ عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة وبن غفير يكشف التفاصيل

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

كابينت

"الكابنيت" الإسرائيلي يجتمع اليوم في مكان عملية الدهس بالقدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم