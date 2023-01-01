آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد قبل مواجهة السيتي

فشل آرسنال في تحقيق الفوز على ضيفه برينفتورد، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت على ملعب الإمارات، لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعثّر الجانرز في المباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، والثالثة في جميع المسابقات، حيث خسر آخر مباراتين من مانشستر سيتي في كأس الاتحاد، ومن إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وأصبحت صدارة آرسنال مهددة بشكل حقيقي بعد التعادل أمام برينتفورد، لأن مانشستر سيتي سيقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط في حال فوزه اليوم على أستون فيلا، وسيكون أمامه فرصة لخطف الصدارة بفارق الأهداف إن انتصر على الجانرز في الجولة القادمة.

ولم يقدّم آرسنال الأداء المنتظر منه في الشوط الأول، ورغم أن برينتفورد لم يخلق فرص عديدة هو الآخر، لكنه كان الأخطر على المرمى، وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من لقطة.

وتحسّن أداء الجانرز في الشوط الثاني، وأصبح أكثر حدة في العملية الهجومية، وهذا ساعده على تسجيل هدف التقدم عن طريق لياندرو تروسارد بحلول الدقيقة 66، لكن برينتفورد أبى أن يخرج خاسراً من اللقاء، وأدرك التعادل عند الدقيقة 74، بهدف حمل توقيع إيفان توني.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 51، ووسع الفارق مع السيتي مؤقتاً إلى 6 نقاط، كما رفع برينفتورد رصيده هو الآخر إلى النقطة 34 وتراجع إلى المركز الثامن.