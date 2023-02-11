تمهيدا لهدمها.. الاحتلال يخطر 5 عائلات مقدسية بإخلاء منازلها

القدس المحتلة / سما /

أطلق نشطاء مقدسيون دعوات للحشد والتواجد والاعتصام في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، اليوم الأحد، للتصدي لجرافات الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل بضرورة إخلائها تمهيدا لهدمها.

وصباح اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر، وقام عناصرها بتوزع إخطارات هدم جديدة لعدد من منازل البلدة بحجة البناء دون ترخيص.

وأخطرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، 5 عائلات فلسطينية بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن محكمة الاحتلال أخطرت خمسة مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

وأطلق نشطاء دعوات للتواجد والاعتصام في بلدة جبل المكبر، اليوم الأحد، للتصدي لمجزرة الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال عدة منازل بضرورة إخلائها تمهيدا لهدمها.

وقالت محافظة القدس، في بيان لها، إن المدينة على موعد مع مجزرة جديدة من الهدم والتشريد والتهجير، مؤكدة أن إسرائيل تنافق العالم وتقدم مساعدات لتركيا وسورية لضحايا الزلزال والهدم، وتقوم بهدم عشرات المنازل وتشرد المقدسيين.

وأوضحت المحافظة في البيان أنه في ظل أجواء باردة وظروف جوية عاصفة، يسعى الاحتلال لهدم منازل في حي بشير ببلدة جبل المكبر، وتجبر عائلة الشهيد قراقع على إفراغ منزلها تمهيدا لهدمه وإغلاقه.

وتشهد بلدة جبل المكبر التي يسكنها أكثر من 21 ألف فلسطيني واعتقل العشرات من أبنائها، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال التي تستهدف منازل الفلسطينيين بقنابل الغاز والرصاص.

وتخطط بلدية الاحتلال لهدم 800 وحدة سكنية في جبل المكبر، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات، بحسب لجنة المتابعة في البلدة.

والأسبوع الماضي، عم إضراب شامل البلدة، وذلك احتجاجا ورفضا لتهديدات سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين وتشريد السكان منها، وسط تحذيرات من توسيع خطوة الإضراب لتشمل المدينة بأكملها.

وأطلق أهالي بلدة جبل المكبر قبل نحو عام، حملة رفضوا فيها سياسة الهدم الذاتي، ضمن ميثاق ُلزم، تحت شعار "لن نهدم بيوتنا بأيدينا"، ناشدوا فيه عموم القدس الالتزام وعدم الهدم الذاتي.