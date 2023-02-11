أنشيلوتي: لن أرحل عن ريال مدريد إلا في حالة واحدة!

علق مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على مستقبله مع النادي الملكي، في ظل ارتباطه بإمكانية تدريب منتخب البرازيل في الفترة المقبلة، بطريقة مثيرة، حسبما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية.

ونشرت الصحيفة المدريدية تصريحاً على لسان أنشيلوتي، بعدما قاد الفريق الإسباني للفوز بلقب كأس العالم للأندية 2022 بالمملكة المغربية، إثر الانتصار على فريق الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة بخصوص مستقبله” لن أرحل عن ريال مدريد إلا لو أقالوني من تدريب النادي”.

وعن المقارنة بين ريال مدريد وفريقه السابق، ميلان الإيطالي” ميلان عائلة مثل ريال مدريد تماماً، كانت الأمور على ما يرام مع بيرلسكوني، هو وبيريز من عشاق كرة القدم، ويتعاملان بشكل رائع داخل الناديين، وعن نفسي أنا فخور لكوني جزء من تاريخ الريال”.

وبخصوص أجواء التشجيع لريال مدريد من قبل الجماهير المغربية في المدرجات، قال المدرب “كانت أجواء رائعة بحق، الناس والمشجعون هنا احترمونا بشدة، وكنا مسرورون بشدة للتواجد هنا، ونغادر المغرب ونحن سعداء”.