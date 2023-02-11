  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 89

الأحد 12 فبراير 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 89



رام الله / سما /

 ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 89، بعد وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد في تركيا.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، صباح اليوم الأحد، وفاة حميد سليم، وزوجته سهام دبور، وابنته نسرين، وحفيديه، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر.

وكان السفير مصطفى، أعلن مساء أمس السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب التركية.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 38، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

الأكثر قراءة اليوم

تنبأ بزلزال تركيا المدمر.. عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

وفاة الرياضية الفلسطينية لمى المحتسب بحادث سير في قطر

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

لماذا لم تهاجم إسرائيل غزة بعد إطلاق الصاروخ؟ وليبرمان يُطالب بعودة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية

كابينت

"الكابنيت" الإسرائيلي يجتمع اليوم في مكان عملية الدهس بالقدس

هآرتس: الفصائل بغزة تنتهج تكتيكًا مختلفًا في الآونة الأخيرة في مواجهة إسرائيل ..فما هو ؟

وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة

photo_2023-02-11_22-39-34

عرين الأسود تتوعد جنود الاحتلال بضرب أعناقهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم