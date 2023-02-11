ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 89

رام الله / سما /

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 89، بعد وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد في تركيا.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، صباح اليوم الأحد، وفاة حميد سليم، وزوجته سهام دبور، وابنته نسرين، وحفيديه، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر.

وكان السفير مصطفى، أعلن مساء أمس السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب التركية.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 38، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.