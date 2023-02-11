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الاحتلال يقتحم مدرسة ذكور العاص في بلدة الخضر ويهدد المعلمين والطلبة

الأحد 12 فبراير 2023 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة ذكور الشهيد سعيد العاص الأساسية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، في محاولة لاعتقال أحد الطلبة. 

وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، ما أثار حالة من الخوف لدى صفوف الطلبة، أثناء محاولتها اعتقال أحدهم، ولكن تصدي مدير المدرسة والهيئة التدريسية لهم، حال دون عملية الاعتقال.

وأضاف جبر، أن قوات الاحتلال هددت باتخاذ إجراءات تعسفية بحق المدرسة، دون سبب يذكر. 

يشار إلى أن مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة والقريبة من جدار الفصل العنصري، تتعرض إلى مضايقات جمة من قبل قوات الاحتلال، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة الطلبة، في محاولة لعرقلة المسيرة التعليمية فيها. 

#الاحتلال #بلدة الخضر

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