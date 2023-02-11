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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 12 فبراير 2023 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت": 

تخوف من التصعيد قبيل شهر رمضان 
عشرة قتلى في القدس خلال أسبوعين وتدهور الأمن وفقدان السيطرة 
التصريحات الشعبوية لبن غفير قد تؤدي الى اشعال بركان في القدس وممنوع التصرف بتهور 
مصدر سياسي يرد على بن غفير: لا يمكن الإعلان عن حملة عسكرية من على الرصيف بعد عملية الدهس 
أسلوب بن غفير أمام الكاميرات: وعود من دون رصيد 
ضابط كبير في الشرطة: بن غفير يحلم لأنه لا يمكن القيام بعملية أمنية في القدس من دون التحضير لها 
أكثر من 200 ألف شاركوا في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو 
وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني في المظاهرة: لهذا الجنون اسم واحد وهو الفاشية 
الحكومة ستقر القوانين ضد الجهاز القضائي رغم الاحتجاجات 
رؤساء الائتلاف: اخراج نتنياهو من منصبه انقلاب عسكري  

* "معاريف": 

العمليات تضرب مرة أخرى في القدس ومقتل ثلاثة اشخاص 
تصريحات بن غفير لعملية عسكرية لا غطاء لها 
الكابينت سيرد على العملية 
آلاف الإسرائيليين يخرجون للشوارع ضد المس بالجهاز القضائي 
"لا حل وسط مع الفاشية" 
وزير الأمن القومي ينتقد قائد شرطة القدس والمفتش العام يرد بحزم ضد الوزير 
رئيس لجنة الدستور والقانون: يجب سجن المستشار القضائي السابق الذي حذر من سفك الدماء بسبب الانقلاب على الجهاز القضائي 

* "هآرتس": 

عملية الدهس بالقدس وقتل ثلاثة أشخاص 
بن غفير يهدد بعملية (حارس الأسوار 2)  
عضو الكنيست تالي جوتليف من الليكود: رئيسة المحكمة العليا مسؤولة عن عملية الدهس 
جاكي خوري: التوتر في الضفة والقدس وفي غزة يفضلون عدم التدخل 
رؤساء الائتلاف ضد النظر في التماس يطالب بإخراج نتنياهو خارج القانون ومنعه قانونيا من منصبه 
افتتاحية الصحيفة: يجب توجيه أصبع الاتهام لمن عين وزير الفشل القومي بن غفير
 جدعون ليفي: جيش الخلاص ينقذون في تركيا ويقتلون في الضفة  

#الصحف الإسرائيلية

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