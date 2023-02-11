رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد شاب برصاص مستوطن في قراوة بني حسان، وإصابة مواطنين بجروح في أنحاء متفرقة في محافظات الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين.

كما أبرزت: تأكيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه عددا من المسؤولين العرب في القاهرة، أهمية عقد مؤتمر دعم القدس، من أجل تسليط الضوء على معاناة أهل القدس، ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

بمشاركة الرئيس.. مؤتمر "القدس صمود وتنمية" يفتتح في الجامعة العربية اليوم

شهيد برصاص مستوطن في قراوة بني حسان

25 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 84

الصحة العالمية: 26 مليون متضرر في تركيا وسوريا

مواجهات وإخطارات وإجبار مقدسي على هدم منزله

للأسبوع السادس على التوالي: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية

* "الحياة الجديدة":

وصل إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس.. الرئيس يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الجزائري ورئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي

أبو الغيط: الرئيس لديه رؤية واضحة لخطوات مستقبلية مؤكدة.. لعمامرة: الجزائر ستكون من الدول السباقة لدعم الجهود الفلسطينية.. الشيخ عبد العزيز: تم إطلاق مبادرة مع الرئيس ستعلن في مؤتمر القدس اليوم

شهيد برصاص المستوطنين في قراوة بني حسان غرب سلفيت والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان ومجزرة هدم منازل في جبل المكبر اليوم

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفا

المالكي: الفريق الفلسطيني للتدخل مستمر في عملياته الإغاثية والإنسانية.. ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 84

للأسبوع السادس.. آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

* "الأيام":