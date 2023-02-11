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مقتل امرأة في اللد

الأحد 12 فبراير 2023 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل امرأة في اللد



القدس المحتلة / سما /

قتلت امرأة في الخمسينات من عمرها صباح اليوم الأحد، في مدينة اللد، حيث اعتقلت الشرطة زوجها بشبهة الضلوع في الجريمة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن امرأة جريحة في عمارة سكنية في مدنية اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان ودخل شقة سكنية، وعثر في داخلها على امرأة فاقدة للوعي وعليها علامات عنف، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن جريمة قتل امرأة (53 عاما)، حيث تم اعتقال زوجها في الخمسينيات من عمره بشبهة ضلوعه في جريمة القتل، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة.

وهذه جريمة القتل الثانية لامرأة التي تسجل في مدينة اللد في غضون 4 أيام، الأربعاء، قتلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها من المجتمع اليهودي، حيث تعرضت للاعتداء والضرب من قبل أحد جيرانها الذي تم اعتقاله.

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