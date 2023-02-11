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القدس : الاحتلال يغلق منزل منفذ عملية الدهس في "راموت"

الأحد 12 فبراير 2023 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس : الاحتلال يغلق منزل منفذ عملية الدهس في "راموت"



القدس المحتلة / سما /

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، منزل عائلة الشهيد حسين قراقع (30 عاما)، في حي الطور بالقدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية دهس في مستوطنة "راموت" يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إن "قوات كبيرة من الشرطة، قامت بمساعدة قوات من الجيش الإسرائيلي بأغلاق منزل حسين قراقع في حي الطور منفذ عملية الدهس في حي راموت في القدس، التي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون".

ومساء السبت، مددت محكمة الاحتلال اعتقال شقيقي الشهيد حسين قراقع، في العشرينيات من عمريهما، وهما من سكان بلدة الطور لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق.

وأطلقت شرطة الاحتلال، في وقت سابق، سراح زوجته بعد اعتقالها من منزلها الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عددا من أفراد عائلة الشهيد بينهم زوجته وشقيقيه بعد مداهمة منازلهم.

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