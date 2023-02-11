الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاحد غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .