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ريال مدريد يحرز لقبه الخامس في مونديال الأندية

السبت 11 فبراير 2023 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحرز لقبه الخامس في مونديال الأندية



الرباط/سما/

حصد ريال مدريد لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه العريض على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 يوم السبت على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط.

وسجل خماسية ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هدفين في الدقيقتين 13، 69، وفيديريكو فالفيردي، هدفين أيضا في الدقيقتين 18، 58، وكريم بنزيما في الدقيقة 54، بينما سجل للهلال موسى ماريغا في الدقيقة 26، ولوسيان فييتو، هدفين في الدقيقتين 63، و79.

وهذه هي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا الموسم بعد إحرازه الكأس السوبر الأوروبي بفوزه على أينتراخت فرانكفورت في أغسطس الماضي.

في المقابل، أصبح الهلال، أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في مونديال الأندية وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018.

#ريال مدريد #الهلال السعودي

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