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الاحتلال يعتزم اغلاق منزل الطفل محمود عليوات في سلوان

السبت 11 فبراير 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتزم اغلاق منزل الطفل محمود عليوات في سلوان



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن عزمه إغلاق منزل عائلة الأسير الطفل الجريح محمود عليوات من سكان سلوان والمتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطنين أحدهما ضابط وحالته لا زالت خطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: صدر اليوم السبت إعلان عن نية القوات إغلاق الشقة التي كان يسكن فيها محمود عليوات الذي نفذ قبل أسبوعين عملية إطلاق نار في سلوان بالقدس".

وفي 23 يناير 2023 أصيب مستوطنان إسرائيليان، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما في بلدة سلوان جنوب القدس، قبل أن يطلق الاحتلال النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح.

ووقعت عملية إطلاق النار وقعت في منطقة واد الربابة في بلدة سلوان، جنوب القدس، ما أدى إلى إصابة مستوطنَين بجروح، وجرى نقلهما بواسطة مركبات إسعاف إسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شرطة الاحتلال زعمها أن منفذ العملية فتى من بلدة سلوان يدعى محمد عليوات، ويبلغ من العمر 13 عاماً، وقد "تمّ تحييده من قبل مدني" في الموقع، وقد صادرت شرطة الاحتلال السلاح الذي كان بحوزته.

بدورها، نفت عائلة الفتى محمد عليوات أن نجلها هو من نفّذ العملية، حيث إنه تصادف وجوده لحظة الحدث.
 

#عملية سلوان

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