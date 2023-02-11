محكمة الاحتلال تخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها

القدس المحتلة/سما/

أخطرت محكمة الاحتلال مساء اليوم السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها .

وقال محامي عائلات جبل المكبر رائد بشير ان محكمة الاحتلال أخطرت بإخلاء 5 منازل في البلدة تمهيداً لهدمها غداً الأحد، تعود للمواطنين: إبراهيم بشير وأدهم بشير وزيد بشير وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني الذي بدأ بإخلاء منزله بالفعل".

في السياق ذاته، أفرغت عائلة الشهيد حسين خالد قراقع محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منزل الشهيد قراقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دون أن يبلغ عن اصابات.