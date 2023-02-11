نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

الخليل/سما/

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، اليوم السبت، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل.

وبينت لجنة الانتخابات أن 759 ناخبا من أصل 846، بما نسبته 89.7%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 18 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد خالد عسيلي "نفتخر بهذا العرس الديمقراطي المميز، ونمضي قدما في الترجمة العملية لتنفيذ الإرادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية".

وشدد على أهمية الانتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.

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